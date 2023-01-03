Ворог ракетами обстріляв Донеччину: яке місто потрапило під удар

Російські військові атакували Дружківку, що на Донбасі.

Російські окупанти вдарили по Донбасу двома ракетними ударами.

Про це інформує заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Згідно з повідомленням, одна ракета вдарила в самому місті, відомо про двох поранених. Іншою ракетою завдано удару по селу Яковлівка.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що РФ всю ніч обстрілювала Донецьку область.

Також йшлося про те, що Україна може переламати хід війни на Донбасі.

До того ж у новорічну ніч окупанти атакували понад 5 населених пунктів на Донеччині.

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