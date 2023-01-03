Враг ракетами обстрелял Донбасс: какой город попал под удар

Российские кафиры ударили по Донбассу двумя ракетными ударами.

Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

Согласно сообщению, одна ракета ударила в самом городе, известно о двух раненых. Другой ракетой нанесен удар по селу Яковловка.

Информация уточняется.

Напомним, что ранее сообщалось, что РФ всю ночь обстреливала Донецкую область.

Также речь шла о том, что Украина может переломить ход войны на Донбассе.

К тому же в новогоднюю ночь оккупанты атаковали более 5 населенных пунктов в Донецкой области.

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