Враг ракетами обстрелял Донбасс: какой город попал под удар

Российские военные атаковали Дружковку на Донбассе.
Российские кафиры ударили по Донбассу двумя ракетными ударами.
Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
Согласно сообщению, одна ракета ударила в самом городе, известно о двух раненых. Другой ракетой нанесен удар по селу Яковловка.
Информация уточняется.
Напомним, что ранее сообщалось, что РФ всю ночь обстреливала Донецкую область.
Также речь шла о том, что Украина может переломить ход войны на Донбассе.
К тому же в новогоднюю ночь оккупанты атаковали более 5 населенных пунктов в Донецкой области.
Читайте также: