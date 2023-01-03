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Враг ракетами обстрелял Донбасс: какой город попал под удар

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1782
Время на прочтение
1 мин
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Враг ракетами обстрелял Донбасс: какой город попал под удар

Фото: Associated Press

Российские военные атаковали Дружковку на Донбассе.

Российские кафиры ударили по Донбассу двумя ракетными ударами.

Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

Согласно сообщению, одна ракета ударила в самом городе, известно о двух раненых. Другой ракетой нанесен удар по селу Яковловка.

Информация уточняется.

Напомним, что ранее сообщалось, что РФ всю ночь обстреливала Донецкую область.

Также речь шла о том, что Украина может переломить ход войны на Донбассе.

К тому же в новогоднюю ночь оккупанты атаковали более 5 населенных пунктов в Донецкой области.

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Дата публикации
Просмотры
1782
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