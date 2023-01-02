В российском Курске раздался громкий взрыв

Очевидцы заметили три пожарных машины, направлявшихся в сторону Подшипзавода.
В русском Курске раздался громкий взрыв.
Об этом сообщает Telegram-канал "Типичный Курск".
Звук громкого взрыва слышали в районе Железнодорожного округа.
Местные жители пишут в Сети, что взрыв был слышен в районе Муриновки. Сообщают об "одном хлопке, но громко".
В комментариях добавляют, что были замечены три пожарные машины, направлявшиеся в сторону Подшипзавода.
Местные власти пока никак не уточняли информацию.
Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в новом году удары по военным объектам на территории России будут продолжаться, также они будут наноситься дальше вглубь страны-агрессора.
Читайте также: