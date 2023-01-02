В российском Курске раздался громкий взрыв

В русском Курске раздался громкий взрыв.

Об этом сообщает Telegram-канал "Типичный Курск".

Звук громкого взрыва слышали в районе Железнодорожного округа.

Местные жители пишут в Сети, что взрыв был слышен в районе Муриновки. Сообщают об "одном хлопке, но громко".

В комментариях добавляют, что были замечены три пожарные машины, направлявшиеся в сторону Подшипзавода.

Местные власти пока никак не уточняли информацию.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в новом году удары по военным объектам на территории России будут продолжаться, также они будут наноситься дальше вглубь страны-агрессора.

Горы-горы ясно: мощный "хлопок" преследует россиян

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