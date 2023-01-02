Очевидці помітили три пожежнихі машини, які прямували у бік Підшипзаводу.
У російському Курську пролунав гучний вибух.
Про це повідомляє Telegram-канал "Типовий Курськ".
Звук гучного вибуху чули у районі Залізничного округу.
Місцеві мешканці пишуть у Мережі, що вибух було чути у районі Муринівки. Повідомляють про "один хлопок, але голосно".
У коментарях додають, що було помічено три пожежні машини, які прямували у бік Підшипзаводу.
Місцева влада поки що ніяк не уточнювала інформацію.
Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у новому році удари по військових об'єктах на території Росії триватимуть, також вони завдаватимуться далі вглиб країни-агресорки.
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