Саша Бо у квітчастому спідньому похизувалася спокусливими формами

Блогерка поділилася відвертими кадрами.
Українська блогерка Саша Бо підігріла інтерес своїх прихильників новими відвертими кадрами.
У сторіз в Instgaram знаменитість похизувалася своєю стрункою фігурою та спокусливими формами у спідній білизні. Саша показала звабливі повільні рухи перед дзеркалом у сексуальному чорному комплекті з квітчастим принтом та блискучими елементами.
Також на тілі Бо шанувальники могли роздивитися татуювання - велику квітку. Відверті кадри блогерка залишила без підпису.
Таким контентом з шанувальниками Саша ділиться під час відпочинку на одному з українських гірськолижних курортів. До речі, нещодавно Саша Бо серйозно травмувала око, однак, судячи з фото, рана вже загоїлася.
Читайте також: