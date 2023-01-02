Саша Бо у квітчастому спідньому похизувалася спокусливими формами

Українська блогерка Саша Бо підігріла інтерес своїх прихильників новими відвертими кадрами.

У сторіз в Instgaram знаменитість похизувалася своєю стрункою фігурою та спокусливими формами у спідній білизні. Саша показала звабливі повільні рухи перед дзеркалом у сексуальному чорному комплекті з квітчастим принтом та блискучими елементами.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Також на тілі Бо шанувальники могли роздивитися татуювання - велику квітку. Відверті кадри блогерка залишила без підпису.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Таким контентом з шанувальниками Саша ділиться під час відпочинку на одному з українських гірськолижних курортів. До речі, нещодавно Саша Бо серйозно травмувала око, однак, судячи з фото, рана вже загоїлася.

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