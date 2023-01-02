Жданов объяснил, как заставить Россию выплатить репарации

По его словам, Украину будут восстанавливать за счет замороженных активов РФ и доли за экспорт российских нефти и газа.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, каким образом удастся заставить Россию выплатить репарации и возместить ущерб, нанесенный войной.

Об этом он сказал в своем youtube канале.

Также читайте Еврокомиссия ищет возможность направить замороженные российские активы на восстановление Украины

"Все очень просто – существуют много механизмов. Во-первых, замороженные счета и активы – как частных лиц, так и Российского государства. В отношении этих активов сейчас ЕС, США и другие активы разрабатывают механизм изъятия в пользу Украины. Создаются фонды, которые будут наполняться за российский счет. Конфискованные яхты, самолеты, виллы, имения, земельные участки, заводы – это все будет идти в копилку Украины. И это только имущество, которое за границей", – отметил эксперт.

Жданов отметил, что в Иране после введения санкций до сих пор заморожена огромная сумма за экспорт полезных ископаемых, в первую очередь нефти.

"Ирану, когда наложили санкции, разрешили продавать часть нефти в обмен на продовольствие. Иран от этой нефти получал "три копейки", чтобы не умереть с голоду. А все остальное замораживалось. По состоянию на сегодняшний день у Тегерана до сих пор заморожен не один десяток миллиардов долларов", – сказал он.

Эксперт считает, что РФ так же будет поставлять нефть и газ после окончания войны, но по этим контрактам "львиная доля" будет взиматься на восстановление Украины.

"И пока Россия этот долг не погасит, санкции с нее не снимут. Путин же не вечен. Завтра другие придут к власти и захотят роскошной жизни. А им выставят счет за ущерб в Украине. Никуда Россия не денется. Нельзя в современном интегрированном мире отделиться забором. Поэтому всегда можно найти рычаги влияния на РФ. Выплатят все", – убежден Жданов.

Восстановление Украины: где взять деньги

По информации Всемирного банка, послевоенное восстановление Украины обойдется примерно в 500-600 миллиардов евро.

В Finanial Times писали, что большинство расходов на восстановление Украины могла бы покрыть сумма активов Центробанка России, замороженная в Евросоюзе. Но пока неизвестно, каким будет процесс передачи этих активов Украине.

По словам президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, в ЕС заблокированы 300 млрд евро резервов российского Центробанка и заморожены 19 млрд евро российских олигархов.

А в Конгрессе США поддержали поправку в закон о передаче арестованных активов российских олигархов Украине.

Читайте также: