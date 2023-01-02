РФ всю ніч обстрілювала Донецьку область: в ОВА повідомили деталі та показали наслідки

Російські окупанти у ніч на 2 січня продовжили обстріли Донецької області на чотирьох напрямках.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, на Волноваському напрямку під обстріли потрапив Вугледар та околиці міста. Також обстріли зафіксовано на околицях Водяного, Пречистівки і Богоявленки.

На Донецькому напрямку періодичних обстрілів зазнавала Мар'їнка та околиці Очеретинської громади. Вночі були поодинокі прильоти по старій частині Авдіївки, а на ранок місто зазнало обстрілу з "Градів".

На Горлівському напрямку найбільше постраждала Костянтинівська громада — пошкоджено будинок в Іванопіллі та будинок в Олександро-Шультиному.

На Лисичанському напрямку — близько 30 прильотів по Зарічному, Торському і Тернам Лиманської громади — без жертв.

Кириленко також зазначив, що за 1 січня росіяни поранили одного мирного жителя Донеччині — у Бахмуті.

Нагадаємо, що у ніч проти 2 січня росіяни також масовано атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. Найбільше безпілотників було випущено ворогом по Києву та області. Це вже друга ніч поспіль, коли РФ атакує Україну дронами.

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Водночас сили української ППО за ці два дні збили майже всі ворожі дрони. Так, 2 січня в результаті бойової роботи українських сил оборони, усі 39 ударних БпЛА були знищені. У новорічну ніч проти 1 січня 2023 року українські сили ППО знищили 45 ворожих безпілотників.

Проте, на жаль, уламки за ці два дні спричинили руйнування у столиці, а також влучили у об'єкти енергетичної інфраструктури у Київській області.

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