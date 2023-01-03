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Кадри моторошної ворожої атаки на Донбасі продемонстрували в прямому ефірі французького телебачення (відео)

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
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Кадри моторошної ворожої атаки на Донбасі продемонстрували в прямому ефірі французького телебачення (відео)

Фото: Фото з соціальних мереж

Французькі журналісти потрапили під обстріл у Краматорську у прямому етері.

Відео опублікував канал Quotidien.

Приліт потрапив в етер французького телеканалу, коли журналіст Поль Гасньє вів трансляцію з околиць Краматорська. У студії під час ефіру був міністр економіки Франції Брюно Ле Мер. 

Щоправда, російська пропаганда поширює це відео, начебто як удар по Дружківці. Повідомляється, що удар прийшовся по льодовій арені «Альтаїр» у Дружківці.

Тому інформація наразі уточнюється. 

Нагадаємо, що у ніч проти 3 січня з'явилася інформація про Краматорськ опинився під ворожим ударом. Мовляв, ніч буде неспокійною, тому слід перебувати в укриттях. 

А також ворог завдав два ракетних удари по місту Дружківка на Донеччині

"Одна ракета вдарила в самому місті, відомо про двох  поранених. Іншою ракетою завдано удару по селу Яковлівка", — зазначив заступник голови ОП Кирило Тимошенко. 

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Дата публікації
Перегляди
2559
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