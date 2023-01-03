Астрологічний прогноз на 3 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: підвищені емоційність та уразливість, які нехай і різною мірою будуть притаманні сьогодні кожній людині, зроблять проблематичним спілкування на всіх рівнях, тому його бажано скоротити до мінімуму.

День символ: чаша Грааля.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: індиго, морської хвилі.

Щасливе каміння дня: перламутр, лазурит.

За яку частину тіла відповідає: серце, судини.

Хвороби дня: необхідно стежити за своїм психоемоційним станом – стрес може спричинити погіршення самопочуття. Від оперативного втручання – крім екстрених випадків – зірки радять відмовитися.

Харчування дня: небажано вживати жирне і смажене, а також алкоголь, а ось в овочах і фруктах можна себе не обмежувати.

Стрижка дня: від стрижки сьогодні краще відмовитись.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та ритуали, що використовують магічну силу води та напівкоштовного каміння, таких як чароїт або димчастий кварц.

Сни дня: сни цієї ночі є віщими – вони здійснюються протягом тижня.

Табу дня: поганою прикметою може стати розлита у цей день рідина, тому поводитися з нею необхідно максимально обережно.

Ангел-охоронець дня: Ломадор – має здатність розширювати межі часу, збільшуючи кількість годин на добу.

Афоризм дня: "Розсудливе питання – половина мудрості"(Френсіс Бекон).

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