Астрологический прогноз на 3 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: повышенная эмоциональность и обидчивость, которые пусть и в разной степени будут присущи сегодня каждому человеку, сделают проблематичным общение на всех уровнях, поэтому его желательно сократить до минимума.
Символ дня: чаша Грааля.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: индиго, цвет морской волны.
Счастливые камни дня: перламутр, лазурит.
За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды.
Болезни дня: необходимо следить за своим психоэмоциональным состоянием – стресс может стать причиной ухудшения самочувствия. От оперативного вмешательства – за исключением экстренных случаев – звезды советуют отказаться.
Питание дня: нежелательно употреблять в пищу жирное и жареное, а также алкоголь, а вот в овощах и фруктах можно себя не ограничивать.
Стрижка дня: от стрижки сегодня лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие магическую силу воды и полудрагоценных камней, таких как чароит или дымчатый кварц.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими – они сбываются в течение недели.
Табу дня: плохой приметой может стать пролитая в этот день жидкость, поэтому обращаться с ней необходимо максимально осторожно.
Ангел-хранитель дня: Ломадор – обладает способностью расширять границы времени, увеличивая количество часов в сутках.
Афоризм дня: "Благоразумный вопрос – половина мудрости" (Фрэнсис Бэкон).
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