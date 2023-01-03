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Астрологический прогноз на 3 января

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
218
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 3 января

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: повышенная эмоциональность и обидчивость, которые пусть и в разной степени будут присущи сегодня каждому человеку, сделают проблематичным общение на всех уровнях, поэтому его желательно сократить до минимума. 

Символ дня: чаша Грааля. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: индиго, цвет морской волны. 

Счастливые камни дня: перламутр, лазурит. 

За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды. 

Болезни дня: необходимо следить за своим психоэмоциональным состоянием – стресс может стать причиной ухудшения самочувствия. От оперативного вмешательства – за исключением экстренных случаев – звезды советуют отказаться. 

Питание дня: нежелательно употреблять в пищу жирное и жареное, а также алкоголь, а вот в овощах и фруктах можно себя не ограничивать. 

Стрижка дня: от стрижки сегодня лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие магическую силу воды и полудрагоценных камней, таких как чароит или дымчатый кварц. 

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими – они сбываются в течение недели. 

Табу дня: плохой приметой может стать пролитая в этот день жидкость, поэтому обращаться с ней необходимо максимально осторожно. 

Ангел-хранитель дня: Ломадор – обладает способностью расширять границы времени, увеличивая количество часов в сутках. 

Афоризм дня: "Благоразумный вопрос – половина мудрости" (Фрэнсис Бэкон). 

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Дата публикации
Просмотры
218
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