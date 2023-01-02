3 января – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 3 января, в православном календаре – день памяти митрополита Петра. Родился он на Волыни в благочестивой семье и еще в юные годы принял монашеский постриг. Затем покинул монастырь, чтобы основать свою обитель, образовавшуюся на реке Рати. Прославился благодаря своим подвигам.

1308 патриарх Константинопольский возвел митрополита Петра на русскую митрополию. Нелегко ему пришлось, потому что пришлось под татарским игом убеждать людей перейти в христианскую веру. Умер в 1326 году.

В его честь существует народный праздник 3 января — Петро-полукорм.

Церковный праздник 3 января – день памяти мученицы Иулианы

Родилась она в Никодимии в языческой семье. Когда девушке было 9 лет, то ее обручили с мужем. Однако в силу своего острого ума и сообразительности она смогла вовремя понять обман языческой веры и перешла в христианство. Тайно приняла Иулиана крещение.

Когда настал день ее свадьбы, девушка отказалась идти под венец. Отец жестоко избил свою дочь, а потом еще и отдам в суд епарху, который и был ее женихом. Тот уговаривал Иулиану пройти свадебный обряд и даже обещал, что не заставит изменить веру. Однако девушка считала, что лучше принять мучения.

Долго истязать святую, однако все ее раны Господь сразу исцелял. Видя такое чудо, мужчины и женщины начали верить в Бога и исповедовать христианство. Всех их казнили вместе с ней мученической смертью.

Приметы 3 января

Народные приметы 3 января / Фото: Pexels

снежные заносы означают, что грядущий год будет урожайным;

мало снега и холодно на жаркое и сухое лето;

в лесу хорошо слышно эхо — сильные морозы;

рассвет ярко красный на скорую метель.

Что завтра нельзя делать

В этот день нельзя никому желать здоровья или счастья, потому что все поднимется наоборот. Не стоит никому ничего обещать. Также не рекомендуется поднимать с земли острые предметы, потому что можете потерять то, что вам дорого. Не подслушивайте и не подсматривайте, даже если вам очень интересно. Могут возникнуть проблемы со слухом.

Что можно делать завтра

Верующие молятся митрополиту Петру, чтобы он подарил благополучие в семье. Также издавна было поверье, если взять красную нить и связать ее на руку именно 3 января, то можно получить сильную защиту от нечистой силы.

Наши предки начинали в этот день подсчитывать запасы на зиму, чтобы узнать, будет ли весна голодной или нет.

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