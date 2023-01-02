3 січня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 3 січня, в православному календарі день пам’яті митрополита Петра. Народився він на Волині у благочестивій родині і ще в юні роки прийняв чернечий постриг. Потім покинув монастир, щоб заснувати свою обитель, яка утворилася на річці Раті. Прославився завдяки своїм подвигам.

1308 року патріарх Константинопольський звів митрополита Петра на руську митрополію. Нелегко йому довелося, тому що треба було під татарським ярмом переконувати людей перейти у християнську віру. Помер 1326 року.

На його честь існує народне свято 3 січня — Петро-полукорм.

Церковне свято 3 січня — день пам'яті мучениці Юліани

Народилася вона в Нікодимії в язичницькій сім'ї. Коли дівчинці було 9 років, її заручили з чоловіком. Однак через свій гострий розум і кмітливість вона змогла вчасно зрозуміти обман язичницької віри і перейшла в християнство. Таємно приняла Юліана хрещення.

Коли настав день її весілля, дівчина відмовилася йти під вінець. Батько жорстоко побив свою доньку, а потім ще й віддав до суду єпархові, який і був її нареченим. Той вмовляв Юліану пройти весільний обряд і навіть обіцяв, що не буде змушувати змінити віру. Однак дівчина вважала, що краще прийняти муки.

Довго катувати святу, однак всі її рани Господь враз зцілював. Бачачи таке чудо, чоловіки і жінки почали вірити в Бога та сповідувати християнство. Всіх їх стратили разом із нею мученицькою смертю.

Прикмети 3 січня

Народні прикмети 3 січня / Фото: Pexels

снігові замети означають — прийдешній рік буде врожайним;

мало снігу і холодно — на спекотне і сухе літо;

в лісі добре чути відлуння — до сильних морозів;

світанок яскраво червоний — на скору хуртовину.

Що завтра не можна робити

Цього дня не можна нікому бажати здоров'я чи щастя, тому що все здійниться навпаки. Не варто нікому нічого обіцяти. Також не рекомендується піднімати з землі гострі предмети, тому що можете втратити те, що вам дороге. Не підслуховуйте і не підглядайте, навіть якщо вам дуже цікаво. Можуть з'явитися проблеми зі слухом.

Що можна робити завтра

Віряни моляться митрополиту Петру, щоб він подарував благополуччя в родині. Також здавна існувало повір'я — якщо взяти червону нитку і пов'язати її на руку саме цього дня, то можна отримати сильний захист від нечистої сили.

Наші предки починали цього дня підраховувати запаси на зиму, щоб дізнатися, чи буде весна голодною, чи ні.

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