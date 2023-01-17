18 січня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 18 січня, в православному календарі день пам’яті мученика Феопемпта. Жив він у Нікодимії та сповідував християнство. Його всі знали як затятого захисника Христа та борця з ідолами язичництва. Якось приїхав в місто імператор Діоклетіан. Прикликав він Феопемпта до себе та вимагав, щоб той приніс жертву язичницьким богам. Відмовився святий це зробити, за що його кинули до печі. Однак Бог зробив так, щоб Феопемпт залишився нешкодженим.

Цар не знав, що йому робити з мучеником, щоб заставити поклонитися ідолам. Він морив його голодом довгий час. Прожив святий 22 дні зовсім без їжі та води, але і тоді не помер. Покликав імператор до себе жреця Феону та наказав, щоб той дав святому отруєний хліб. Святий з'їв, але залишився живим. Розлютився Діоклетіан, умертвив Феопемпта мечем, а жреця закопав у землю живцем.

Церковне свято 18 січня — день пам'яті преподобної Синклітикії

Народилася свята у Олександрії в IV столітті у багатій та благочестивій сім'ї. Ще в дівоцтві полюбила вона Бога, а тому відмовляла всім нареченим, що сваталися до неї. Коли померли її батьки, роздала Сикнлітикія все своє майно бідним, а сама відправилася жити в печері, де подвизалася, молилася і постилася.

До святої за порадою та розрадою приходило багато дівчат та дружин. Спочатку Синклітикія відмовляла, тому що не хотіла популярності. Потім вона поступилася та прийняла на себе подвиг наставництва. Померла свята у глибокій старості. Сталося це приблизно 350 року.

Прикмети 18 січня

Народні прикмети 18 січня / Фото: Pexels

випав сніг — чекайте на врожайний рік;

погода цього дня вкаже на погоду на Масницю;

багато яскравих зірок на небі — скоро вдарять морози;

сильний південний вітер на дощове літо.

Що завтра не можна робити

Церква забороняє сваритися, лаятися, лихословити та обманювати інших. Також краще не виконувати домашню роботу та не працювати фізично. Дівчатам забороняється займатися рукоділлям. Віряни цього дня дотримуються посту, не їдять їжу тваринного походження.

Що можна робити завтра

В першій половині дня віряни йдуть в церкву, щоб набрати освячену воду. Здавна вважалося, що вона має цілющі властивості, може вилікувати будь-яку хворобу. Ввечері потрібно вмитися снігом, щоб бути здоровим весь наступний рік.

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