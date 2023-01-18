Напад РФ на Україну погіршив відносини між релігійними громадами — ООН

Відносини між громадами були напруженими до війни, але агресія значно все погіршила, вважають в ООН

Напад Росії на Україну погіршив відносини між релігійними громадами.

Про це під час засідання Ради безпеки ООН завила помічниця генерального секретаря ООН з прав людини Ільзі Брандс-Керіс.

Під час засідання Радбезу, яке скликали на вимогу РФ, вона заявила, що російська агресія проти України принесла в Україну безпрецедентні порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права.

"Напруженість між українськими громадами в Україні існувала десятиліттями. Відносини погіршилися після збройного нападу Російської Федерації на Україну", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у храмі УПЦ (МП) на Закарпатті виконали пісню на мотив "Батько наш – Бандера, Україна – мати", а також опублікували відео в Мережі.

Крім того, ми раніше інформували, що настоятель храму УПЦ Московського патріархату в Лисичанську на Донеччині Андрій Павленко коригував обстріли російських загарбників по місту і навіть "зливав" росіянам дані, кого потрібно "ліквідувати" після приходу окупантів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber