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У Китаї покладають великі надії на візит держсекретаря США

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У Китаї покладають великі надії на візит держсекретаря США

Фото: Associated Press

У Пекіні сподіваються на подальший діалог та відкритість до співпраці між країнами

Влада Китаю окладає великі надії на візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна і вітає його.

Про це заявив представник МЗС Китаю Ван Веньбінь, повідомляє видання Reuters.

"Китай вітає візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю і покладає на нього великі надії. І Китай, і Сполучені Штати наразі ведуть переговори щодо конкретних домовленостей", - сказав Ван Веньбінь.

У Китаї зазначили, що сподіваються на подальший діалог та відкритість до співпраці між країнами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Китай 5-6 лютого, де зустрінеться з міністром закордонних справ КНР Цінь Ганом та обговорить ряд питань, включаючи війну в Україні.

Також раніше ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко висловив впевненість, що Китай за жодних обставин не надаватиме допомогу Росії.

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Дата публікації
Перегляди
334
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