В Китае возлагают большие надежды на визит госсекретаря США

В Пекине надеются на дальнейший диалог и открытость сотрудничества между странами

Власти Китая надеются на визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин и приветствуют его.

Об этом заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, сообщает издание Reuters.

"Китай приветствует визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай и возлагает на него большие надежды. И Китай, и Соединенные Штаты сейчас ведут переговоры по конкретным договоренностям", — сказал Ван Вэньбинь.

В Китае отметили, что надеются на дальнейший диалог и открытость сотрудничества между странами.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Китай 5-6 февраля, где встретится с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и обсудит ряд вопросов, включая войну в Украине.

Также ранее эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко выразил уверенность, что Китай ни при каких обстоятельствах не будет оказывать помощь России.

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