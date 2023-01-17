Блинкен посетит Китай в начале февраля и обсудит войну в Украине

Переговоры станут продолжением обмена мнениями между странами, начавшимися в рамках саммита G20 в Индонезии.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Китай 5-6 февраля, где встретится с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и обсудит ряд вопросов, включая войну в Украине.

Об этом сообщает издание Politico.

В сообщении указывается, что переговоры между министрами станут продолжением обмена мнениями, начавшимися в рамках саммита G20 в Индонезии.

Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявлял, что Блинкен будет обсуждать войну в Украине во время визита в Китай. В частности, в США надеются, что Пекин не будет оказывать Кремлю помощь в войне.

"Война России против Украины была в повестке дня задолго до ее начала. Угроза российской агрессии была в повестке дня до 24 февраля, когда государственный секретарь Блинкен разговаривал со своим китайским коллегой", — сказал Прайс.

Напомним, ранее экспомощник госсекретаря США по европейским делам Весс Митчелл объяснил, что Китай может получить от войны у Украины.

Также ранее эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко выразил уверенность, что Китай ни при каких обстоятельствах не будет оказывать помощь России.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.