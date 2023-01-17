Ночью в Херсоне прогремели взрывы

Также взрывы слышали в Каховском районе

В Херсоне в ночь на 17 января прогремели громкие взрывы. Сообщается, что взрывов было несколько.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные соцсети.

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В сообщении указывается, что российские захватчики обстреливают город из тяжелой артиллерии и РСЗО.

Кроме того, сообщается о взрывах в Каховском районе. Местных жителей просят держаться подальше от окон.

Официальные лица пока взрывы не комментировались.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия атаковала Киев с ЗРК С-400 новым типом ракет.

Кроме того, мы ранее информировали, что 16 января, после 14.00, российские кафиры начали интенсивный обстрел города Херсона. Под огонь кафиров попали жилые кварталы и детская больница.

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