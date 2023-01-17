Вночі у Херсоні пролунали вибухи

Також вибухи чули у Каховському районі

У Херсоні в ніч на 17 січня пролунали гучні вибухи. Повідомляється, що вибухів було кілька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві соцмережі.

Також читайте В ООН назвали атаку на Дніпро порушенням законів війни

У повідомленні вказується, що російські загарбники обстрілюють місто з важкої артилерії та РСЗВ.

Крім того, повідомляється про вибухи у Каховському районі. Місцевих жителів просять триматись подалі від вікон.

Офіційні особи поки вибухи не коментували.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія атакувала Київ із ЗРК С-400 новим типом ракет.

Крім того, ми раніше інформували, що 16 січня, після 14.00 російські окупанти розпочали інтенсивний обстріл міста Херсона. Під вогонь окупантів потрапили житлові квартали та дитяча лікарня.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.