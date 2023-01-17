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Вночі у Херсоні пролунали вибухи

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Вночі у Херсоні пролунали вибухи

Фото: Facebook/ ДСНС України

Також вибухи чули у Каховському районі

У Херсоні в ніч на 17 січня пролунали гучні вибухи. Повідомляється, що вибухів було кілька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві соцмережі.

У повідомленні вказується, що російські загарбники обстрілюють місто з важкої артилерії та РСЗВ.

Крім того, повідомляється про вибухи у Каховському районі. Місцевих жителів просять триматись подалі від вікон.

Офіційні особи поки вибухи не коментували.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія атакувала Київ із ЗРК С-400 новим типом ракет.

Крім того, ми раніше інформували, що 16 січня, після 14.00 російські окупанти розпочали інтенсивний обстріл міста Херсона. Під вогонь окупантів потрапили житлові квартали та дитяча лікарня.

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Дата публікації
Перегляди
562
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