Канада поки не готова передавати Україні танки - Трюдо

Трюдо сказав, що Канада надасть Збройним силам України те, що дозволить перемогти Росію

Уряд Канади завжди намагається дослухатись до запитів України щодо військової допомоги для захисту країни від російських агресорів, але поки не готовий передавати танки Leopard 2.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Global News.

“Ми розглянемо усі запити України, але стосовно танків Leopard 2, то ми ще не готові”, - сказав Трюдо.

Також премʼєр-міністр Канади додав, що його країна надасть Збройним силам України те, що дозволить перемогти Росію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерти Міжнародного інституту стратегічних досліджень заявив, що кількості танків, які Україні пообіцяли союзники, недостатньо для прориву. Києву доведеться домагатися збільшення постачань.

Крім того, ми раніше інформували, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, виступаючи в Палаті громад, підтвердив постачання для допомоги Україні танків Challenger 2, гармат та бронетехніки.

Читайте також: