Прем'єр Британії Сунак погодився відправити до України танки Challenger 2 – The Sun

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак погодився направити до України танковий ескадрон. Цього тижня Сунак провів переговори з керівниками оборони та безпеки, сказавши їм, що доставка танків до України має бути оперативним пріоритетом.

Про це пише видання The Sun.

За інформацією видання, незабаром до Східної Європи буде доставлено групу з чотирьох танків Challenger 2. Ще через деякий час Британія відправить ще вісім танків.

"Пропозиція Великобританії стане частиною військового пакету для країни після того, як європейські союзники, включаючи Францію та Німеччину, зобов'язалися відправити бронетехніку", – йдеться у повідомленні.

За даними джерела видання, Ріші Сунак чітко заявив, що "Велика Британія має дотримуватися своїх зобов’язань перед Україною, і це включає забезпечення критично важливого обладнання для захисту та зміни рівняння на полі бою".

Танки Challenger 2 для України

9 січня з'явилася неофіційна інформація, що Велика Британія вперше від початку війни в Україні розглядає можливість постачання Києву танків Challenger 2. Британія може надати близько 10 танків Challenger 2, що достатньо для оснащення танкової роти.

Танки Challenger 2 перебувають на озброєнні британської армії від 1994 року. Один танк важить 62,5 тонни та озброєний 120-мм нарізною гарматою і 7,62-мм ланцюговою гарматою. Ці танки застосовувалися під час бойових дій у Косові та Іраку. Наразі підрозділ Challenger перебуває в Естонії в рамках місії НАТО в Східній Європі зі стримування російської агресії.

Україна також отримає БТР Bastion і колісні танки AMX-10RC від Франції.

Президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв, що Варшава поставить Україні роту танків Leopard.

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