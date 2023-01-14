У ЗСУ підтвердили: очікується масований ракетний удар по Україні 

Українців попередили про можливий масований удар з повітря.

Сьогодні, 14 січня, Росія може завдати масованого удару з повітря. Українців попросили не ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу.

Про це повідомив заступник командувача Сухопутних військ Олександр Павлюк.

"Не ігноруйте тривогу, очікується масований ракетний удар, не виключена можливість зміни початкового курсу ворожих ракет", - написав він.

Раніше очільник черкаської ОВА Ігор Табурець звернувся з проханням не нехтувати попереджувальними сигналами.

"Ворог знову атакує територію України з повітря. Зокрема, балістикою. Можливий масований ракетний удар. Очікуємо масштабні тривоги з 12.00", - написав він.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибух у Дніпровському районі столиці. На місці діють екстрені служби.

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