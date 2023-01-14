У Херсоні повідомляють про звуки вибухів

У соцмережах пишуть, що у Херсоні гучно.

У суботу, 14 січня, у Херсоні повідомляють про вибухи. Наразі про повітряну тривогу в області не оголошено.

Про це повідомляє "Суспільне".

Обстріли Херсона та області

Минулої доби Херсонську область 66 разів обстріляли російські окупанти. Через російські обстріли троє людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Херсон росіяни обстріляли 19 разів. Ворожими снарядами пошкоджені житлові будинки.

Напередодні, 13 січня, російські війська вночі вдарили у базу в Херсоні, де припарковані комунальні автобуси. Внаслідок обстрілів пошкоджено 16 автобусів, один із охоронців зазнав поранень.

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