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У Херсоні повідомляють про звуки вибухів

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
692
Час на прочитання
1 хв
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У Херсоні повідомляють про звуки вибухів

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

У соцмережах пишуть, що у Херсоні гучно.

У суботу, 14 січня, у Херсоні повідомляють про вибухи. Наразі про повітряну тривогу в області не оголошено.  

Про це повідомляє "Суспільне".  

Обстріли Херсона та області

Минулої доби Херсонську область 66 разів обстріляли російські окупанти. Через російські обстріли троє людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Херсон росіяни обстріляли 19 разів. Ворожими снарядами пошкоджені житлові будинки.

Напередодні, 13 січня, російські війська вночі вдарили у базу в Херсоні, де припарковані комунальні автобуси. Внаслідок обстрілів пошкоджено 16 автобусів, один із охоронців зазнав поранень.

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Дата публікації
Перегляди
692
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