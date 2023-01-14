В Херсоне сообщают о звуках взрывов

В соцсетях пишут, что в Херсоне громко.

В субботу, 14 января, в Херсоне сообщают о взрывах. Пока воздушной тревоге в области не объявлено.

Об этом сообщает "Общественное".

Обстрелы Херсона и области

За прошедшие сутки Херсонскую область 66 раз обстреляли российские оккупанты. Из-за российских обстрелов три человека получили ранения различной степени тяжести. Херсон россияне обстреляли 19 раз. Вражескими снарядами повреждены жилые дома.

Накануне 13 января российские войска ночью ударили в базу в Херсоне, где припаркованы коммунальные автобусы. В результате обстрелов повреждены 16 автобусов, один из охранников получил ранения.

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