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Ким сообщил о 17 стратегических бомбардировщиках РФ в воздухе

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Ким сообщил о 17 стратегических бомбардировщиках РФ в воздухе

Иллюстративная фотография. / Фото: Associated Press

В ряде областей объявлена "воздушная тревога".

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в воздухе находится 17 стратегических бомбардировщиков Ту.

Сообщение появилось в его Telegram утром 14 января.

"17 Ту в воздухе", – лаконично написал он.

Также глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что возможен массированный ракетный удар армии РФ: "Ожидаем масштабные тревоги с 12.00".

К слову, в северной и частично в центральной Украине объявлена "воздушная тревога". Сначала "покраснел" Киев и область. Последней – в 10:28 Кировоградщина.

Ракетный удар по Киеву

Россияне атаковали Киев ракетами с утра субботы. В нескольких районах до воздушной тревоги раздались взрывы.

В ова заявили ракетную атаку на столицу. В ОП сообщили, что кафиры совершили атаку на объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе. Также, по его словам, обломки упали на территорию в Голосеевском районе. Возник пожар.

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Дата публикации
Просмотры
3110
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