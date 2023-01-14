В Офисе президента просят не игнорировать воздушную тревогу

В Киеве раздались взрывы.
Глава Офиса президента Андрей Ермак в субботу, 14 января, попросил людей не игнорировать воздушную тревогу.
Сообщение появилось в его Telegram.
"Не игнорируйте воздушную тревогу", – лаконично написал он.
К слову, сообщение Ермака появилось после того, как в Киеве раздались взрывы и была объявлена "тревога".
Ракетная атака на Киев 14 января
Около 09:30 в Киеве снова прозвучали. Их услышали к оглашению воздушной тревоги. Впоследствии в ОВА подтвердили ракетную атаку на город.
Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил об атаке на объекты критической инфраструктуры.
Мэр города Виталий Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе.
Также, по его словам, обломки ракеты рухнули в Голосеевском районе. По его словам, пострадавших нет.
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