В Офисе президента просят не игнорировать воздушную тревогу

Глава Офиса президента Андрей Ермак в субботу, 14 января, попросил людей не игнорировать воздушную тревогу.

Сообщение появилось в его Telegram.

"Не игнорируйте воздушную тревогу", – лаконично написал он.

К слову, сообщение Ермака появилось после того, как в Киеве раздались взрывы и была объявлена "тревога".

Ракетная атака на Киев 14 января

Около 09:30 в Киеве снова прозвучали. Их услышали к оглашению воздушной тревоги. Впоследствии в ОВА подтвердили ракетную атаку на город.

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил об атаке на объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе.

Также, по его словам, обломки ракеты рухнули в Голосеевском районе. По его словам, пострадавших нет.

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