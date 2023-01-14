Кім повідомив про 17 стратегічних бомбардувальників РФ в повітрі

У низці областей оголошено "повітряну тривогу".
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що у повітрі перебуває 17 стратегічних бомбардувальників Ту.
Повідомлення з'явилося у його Telegram зранку 14 січня.
"17 Ту в повітрі", - лаконічно написав він.
Також голова Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив, що можливий масований ракетний удар армії РФ: "Очікуємо масштабні тривоги з 12.00".
До слова, в північній та частково у центральній Україні оголошено "повітряну тривогу". Спочатку "почервонів" Київ та область. Останньою - о 10:28 Кіровоградщина.
Ракетний удар по Києву
Росіяни атакували Київ ракетами зранку суботи. У кількох района до повітряної тривоги пролунали вибухи.
В ОВА заявили ракетну атаку на столицю. В ОП повідомили, що окупанти здійснили атаку на об‘єкти критичної інфраструктури.
Мер міста Віталій Кличко повідомив про вибухи у Дніпровському районі. Також, а його словами, уламки впали на територію в Голосіївському районі. Виникла пожежа.
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