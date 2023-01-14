Росія готується до довготривалої війни — ГУР

Кремль проводить заходи з реорганізації економіки та військово-промислового комплексу країни.

За спостереженнями воєнної розвідки України, РФ проводить підготовку до довготривалої війни.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Зокрема, проведені Володимиром Путіним заходи реорганізації російської економіки та військово-промислового комплексу вказують на підготовку переведення країни на воєнний стан, вважає українська розвідка.

Такі заходи спрямовані на посилення потенціалу російських ЗС та створення умов для проведення операцій, запланованих на самому початку війни, але невдало реалізованих військами РФ.

В ГУР зазначають, що намагання Росії залучити всі військові ресурси на продовження війни проти України, а також нещодавнє призначення начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасімова новим командувачем російських військ вказують не лише на військові невдачі Кремля, а й на підготовку Москви до продовження широкомасштабної довготривалої війни.

Нагадаємо, армія Росії хоче взяти оперативну паузу на фронті, щоб підготувати резерви для нової операції. Для цього окупанти намагаються втягнути ЗСУ у в'язкі бої, як у Бахмуті.

Володимир Путін на пресконференції 22 грудня раптово заявив, що не хоче "розкручувати маховик воєнного конфлікту". Водночас глава Кремля повідомив про готовність сідати за стіл переговорів і звинуватив Україну в небажанні домовлятися.

Також російський диктатор зазначив, що інтенсифікація бойових дій в Україні "веде до невиправданих втрат".

Аналітики американського Інституту вивчення війни дійшли висновку, що Путін готує росіян до затяжної, виснажливої війни в Україні.