Куда жаловаться на отсутствие электроэнергии – разъяснение от ДТЭК

Потребителям, у которых отсутствует электроэнергия и у которых нет информации о причинах и сроках отключения, советуют обращаться за номерами, в зависимости от города.

Об этом сообщает пресс-лужба ДТЭК.

Кроме того, обращаться можно в случае, если фактическое отключение не соответствует графику.

Киев:

0800501588

+380672101588

+380502101588

+380732021588

+380442021588

Киевская область:

0800400740

+380674957040

+380994957040

+380934957040

+380444590740

Днепр:

0800301497

+380667909900

+380677909900

+380637909900

+380567909900

Донецкая область:

0800500473

+380964500473

+380994500473

+380934500473

+380629450473

Одесская область:

0800409090

+380687509090

+380957509090

+380737509090

+380487059090

Ситуация с отключением света в Украине

В энергосистеме Украины все еще сохраняется дефицит мощностей. Однако в Укрэнерго отметили, что на выходные, 13-14 января, прогнозируется уменьшение потребления.

В компании также напомнили, что превышение лимитов потребления приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.

Ситуация с электроснабжением в Киеве сейчас усложнилась из — за похолодания. Из-за морозов люди все больше пользуются обогревателями. Поэтому в столице возможны отключения в светло-серых зонах графика, особенно вечером.

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