Куда жаловаться на отсутствие электроэнергии – разъяснение от ДТЭК

Компания ДТЭК опубликовала перечень номеров для жителей нескольких областей.
Потребителям, у которых отсутствует электроэнергия и у которых нет информации о причинах и сроках отключения, советуют обращаться за номерами, в зависимости от города.
Об этом сообщает пресс-лужба ДТЭК.
Кроме того, обращаться можно в случае, если фактическое отключение не соответствует графику.
Киев:
- 0800501588
- +380672101588
- +380502101588
- +380732021588
- +380442021588
Киевская область:
- 0800400740
- +380674957040
- +380994957040
- +380934957040
- +380444590740
Днепр:
- 0800301497
- +380667909900
- +380677909900
- +380637909900
- +380567909900
Донецкая область:
- 0800500473
- +380964500473
- +380994500473
- +380934500473
- +380629450473
Одесская область:
- 0800409090
- +380687509090
- +380957509090
- +380737509090
- +380487059090
Ситуация с отключением света в Украине
В энергосистеме Украины все еще сохраняется дефицит мощностей. Однако в Укрэнерго отметили, что на выходные, 13-14 января, прогнозируется уменьшение потребления.
В компании также напомнили, что превышение лимитов потребления приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.
Ситуация с электроснабжением в Киеве сейчас усложнилась из — за похолодания. Из-за морозов люди все больше пользуются обогревателями. Поэтому в столице возможны отключения в светло-серых зонах графика, особенно вечером.
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