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Куда жаловаться на отсутствие электроэнергии – разъяснение от ДТЭК

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
944
Время на прочтение
2 мин
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Куда жаловаться на отсутствие электроэнергии – разъяснение от ДТЭК

Компания ДТЭК опубликовала перечень номеров для жителей нескольких областей.

Потребителям, у которых отсутствует электроэнергия и у которых нет информации о причинах и сроках отключения, советуют обращаться за номерами, в зависимости от города.

Об этом сообщает пресс-лужба ДТЭК.

Кроме того, обращаться можно в случае, если фактическое отключение не соответствует графику.

Киев:

  • 0800501588
  • +380672101588
  • +380502101588
  • +380732021588
  • +380442021588

Киевская область:

  • 0800400740
  • +380674957040
  • +380994957040
  • +380934957040
  • +380444590740

Днепр:

  • 0800301497
  • +380667909900
  • +380677909900
  • +380637909900
  • +380567909900

Донецкая область:

  • 0800500473
  • +380964500473
  • +380994500473
  • +380934500473
  • +380629450473

Одесская область:

  • 0800409090
  • +380687509090
  • +380957509090
  • +380737509090
  • +380487059090

Ситуация с отключением света в Украине

В энергосистеме Украины все еще сохраняется дефицит мощностей. Однако в Укрэнерго отметили, что на выходные, 13-14 января, прогнозируется уменьшение потребления.

В компании также напомнили, что превышение лимитов потребления приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.

Ситуация с электроснабжением в Киеве сейчас усложнилась из — за похолодания. Из-за морозов люди все больше пользуются обогревателями. Поэтому в столице возможны отключения в светло-серых зонах графика, особенно вечером.

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Дата публикации
Просмотры
944
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