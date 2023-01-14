Премьер Британии Сунак согласился отправить в Украину танки Challenger 2 – The Sun

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак согласился направить в Украину танковый эскадрон. На этой неделе Сунак провел переговоры с руководителями обороны и безопасности, сказав им, что доставка танков в Украину должна быть оперативным приоритетом.

Об этом пишет издание The Sun.

По информации издания, в скором времени в Восточную Европу будет доставлена группа из четырех танков Challenger 2. Еще через некоторое время Британия отправит еще восемь танков.

"Предложение Великобритании станет частью военного пакета для страны после того, как европейские союзники, включая Францию и Германию, обязались отправить бронетехнику", – говорится в сообщении.

По данным источника издания, Риши Сунак четко заявил, что "Великобритания должна придерживаться своих обязательств перед Украиной, и это включает в себя обеспечение критически важного оборудования для защиты и изменения уравнения на поле боя".

Танки Challenger 2 для Украины.

9 января появилась неофициальная информация, что Великобритания впервые с начала войны в Украине рассматривает возможность поставки Киеву танков Challenger 2. Великобритания может предоставить около 10 танков Challenger 2, что достаточно для оснащения танковой роты.

Танки Challenger 2 находятся на вооружении английской армии с 1994 года. Один танк весит 62,5 тонны и вооружен 120-мм нарезной пушкой и 7,62-мм цепной пушкой. Эти танки применялись во время боевых действий в Косово и Ираке. В настоящее время подразделение Challenger находится в Эстонии в рамках миссии НАТО в Восточной Европе по сдерживанию российской агрессии.

Украина получит БТР Bastion и колесные танки AMX-10RC от Франции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал, что Варшава поставит Украине роту танков Leopard.

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