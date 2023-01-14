Часть Хмельнитчины оставалась без электричества: что произошло

В Хмельницкой области 14 января последствие погодных условий обесточено 348 населенных пунктов. Без электричества осталось более 54 тысяч потребителей.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий.

По его словам, у электричества нет 51 349 бытовых и 3201 юридических потребителей. Энергеты работают над ликвидацией последствий непогоды.

В "Хмельницкоблэнерго" сообщили, что больше повреждений электросетей произошло в Городоцком, Деражнянском, Дунаевецком, Ярмолинецком, Волочисском, Староконстантиновском, Старосинявском районах и в Хмельницкой территориальной общине.

"В ночь на субботу энергетикам добавилось работы. В результате намерзания гололеда на воздушных линиях, падения веток и деревьев — количество аварийных повреждений линий значительно возросло", — говорится в сообщении.

Отмечается, что возможны погрешности в отключениях по графику почасовых отключений.

Напомним, компания ДТЭК опубликовала список номеров для жителей нескольких областей. Потребителям, у которых отсутствует электроэнергия, и у которых нет информации о причинах и сроках отключения, советуют обращаться за номерами в зависимости от города.

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