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Часть Хмельнитчины оставалась без электричества: что произошло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Часть Хмельнитчины оставалась без электричества: что произошло

Фото: Associated Press

Повреждены линии электросетей.

В Хмельницкой области 14 января последствие погодных условий обесточено 348 населенных пунктов. Без электричества осталось более 54 тысяч потребителей.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий.

По его словам, у электричества нет 51 349 бытовых и 3201 юридических потребителей. Энергеты работают над ликвидацией последствий непогоды.

В "Хмельницкоблэнерго" сообщили, что больше повреждений электросетей произошло в Городоцком, Деражнянском, Дунаевецком, Ярмолинецком, Волочисском, Староконстантиновском, Старосинявском районах и в Хмельницкой территориальной общине.

"В ночь на субботу энергетикам добавилось работы. В результате намерзания гололеда на воздушных линиях, падения веток и деревьев — количество аварийных повреждений линий значительно возросло", — говорится в сообщении.

Отмечается, что возможны погрешности в отключениях по графику почасовых отключений.

Напомним, компания ДТЭК опубликовала список номеров для жителей нескольких областей. Потребителям, у которых отсутствует электроэнергия, и у которых нет информации о причинах и сроках отключения, советуют обращаться за номерами в зависимости от города.

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Дата публикации
Просмотры
2729
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