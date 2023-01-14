Частина Хмельниччини залишалася без електрики: що сталося

У Хмельницькій області 14 січня наслідок погодних умов знеструмлено 348 населених пунктів. Без електрики залишилося понад 54 тис. споживачів.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.

За його словами, електрики не мають 51 349 побутових та 3201 юридичних споживачів. Енергети працюють над ліквідацією наслідків негоди.

В "Хмельницькобленерго" повідомили, що найбільше пошкоджень електромереж сталося у Городоцькому, Деражнянському, Дунаєвецькому, Ярмолинецькому, Волочиському, Старокостянтинівському, Старосинявському районах та у Хмельницькій територіальній громаді.

"У ніч проти суботи енергетикам додалося роботи. Внаслідок намерзання ожеледі на повітряних лініях, падіння гілок та дерев - кількість аварійних пошкоджень ліній значно зросла", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що можливі похибки у відключеннях за графіком погодинних відключень.

Нагадаємо, компанія ДТЕК опублікувала перелік номерів для мешканців кількох областей. Споживачам, у яких відсутня електроенергія, і у яких немає інформації про причини та терміни відключення, радять звертатися за номерами, залежно від міста.

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