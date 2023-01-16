Як Україні перемогти у війні: Жданов назвав важливі фактори

Жданов певен, що Захід не допустить програшу України у цій війні.

Військовий експерт Олег Жданов поділився роздумами, які фактори важливі для перемоги України у війні.

Про це експерт розповів у своєму youtube-каналі.

Жданов зауважив, що одна з проблем українців – недооцінка ворога. За його слвоами, Путін, як Сталін не рахує власні втрати. Для диктатора все одно, скільки росіян загине у війні.

"Путін просто дасть команду зібрати умовно ще 10 тис. резерву. І якщо вони всі загинуть, йому все одно. Він не вважає це помилкою, він вважає це заслугою", – зазначив експерт.

Зброя і техніка

Жданов нагадав слова головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, що українським військам потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць, щоб вийти на рубежі 23 лютого. Експерт певен, що якби Захід надав Україні все необхідне озброєння, наша перемога була б набагато швидшою.

ППО

На думку Жданова, декілька одиниць систем ППО Patriot чи інших систем, кардинально не вирішать питання закриття російського неба. Найближчим часом українці мають бути готовими, що Росія періодично завдаватиме ракетних ударів.

Білорусь

Експерт вважає, що найближчим часом вторгення з боку Білорусі не відбудеться.

"Білоруська армія має невеликі запаси. Їм нема чим воювати. Проте Лукашенко створює приватну військову компанію. Вона може вплинути на лінію фронту. Вони можуть створити прикордонний конфлікт, це буде великою проблемою. Або їх перевезуть на Донбас для посилення російського угрупування військ", – сказав він.

Позиція Заходу

Жданов певен, що Захід не допустить програшу України у цій війні.

"Якщо ситуація стане критичною, і ми не зможемо "витягнути" протистояння з РФ, то знайдуться країни НАТО, які введуть сюди свої війська. Це буде коаліції по боротьбі з РФ. Адже від підсумків цієї війни залежить подальший світовий порядок. В усякому разі – в Європі. За підсумками нашої війни буде створюватися нова система безпеки. І ця нова система не передбачатиме участь РФ, як повноправного члена держав "вищої ліги". Росія повинна стати середньостатистичною державою на рівні країн третього світу", – вважає експерт.

На його думку, Захід не втомиться від війни. Адже якщо Путін виграє, то Захід перетвориться на васала російського диктатора.

Як перемогти

"Перемогти у війні просто – потрібно змусити якнайшвидше переосмилити ситуацію наших західних партнерів. Зараз йде переломний момент в плані усвідомлення західних країн реалій сьогоднішнього дня щодо передавання зброї. Все одно нам все (необхідне озброєння. – Ред.) дадуть, рано чи пізно. За танками будуть ракети або літаки. Але через бюрократичну тяганину це відбувається дуже повільно", – підсумував Жданов.

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