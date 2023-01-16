Как Украине победить в войне: Жданов назвал важные факторы

Жданов уверен, что Запад не допустит проигрыша Украины в этой войне.

Военный эксперт Олег Жданов поделился размышлениями, какие факторы важны для победы Украины в войне.

Об этом эксперт рассказал в своем youtube канале.

Жданов отметил, что одна из проблем украинцев – недооценка врага. По его словам, Путин, как Сталин не считает собственные потери. Для диктатора все равно сколько россиян погибнет в войне.

"Путин просто даст команду собрать условно еще 10 тыс. резерва. И если они все погибнут, ему все равно. Он не считает это ошибкой, он считает это заслугой", – отметил эксперт.

Оружие и техника

Жданов напомнил слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, что украинским войскам нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц, чтобы выйти на рубежи 23 февраля. Эксперт уверен, что если бы Запад предоставил Украине все необходимое вооружение, наша победа была бы гораздо быстрее.

ПВО

По мнению Жданова, несколько единиц систем ПВО Patriot или других систем кардинально не решат вопрос закрытия российского неба. В ближайшее время украинцы должны быть готовы, что Россия будет периодически наносить ракетные удары.

Беларусь

Эксперт считает, что в ближайшее время вторжение со стороны Беларуси не состоится.

"Белорусская армия имеет небольшие запасы. Им нечем воевать. Однако Лукашенко создает частную военную компанию. Она может повлиять на линию фронта. Они могут создать пограничный конфликт, это будет большой проблемой. Или их перевезут на Донбасс для усиления российской группировки войск", – прдположил он.

Позиция Запада

Жданов уверен, что Запад не допустит проигрыша Украины в этой войне.

"Если ситуация станет критической, и мы не сможем "вытянуть" противостояние с РФ, то найдутся страны НАТО, которые введут сюда свои войска. Это будет коалиция по борьбе с РФ. Ведь от итогов этой войны зависит дальнейший мировой порядок. Во всяком случае — в Европе. По итогам нашей войны будет создаваться новая система безопасности. И эта новая система не будет предусматривать участие РФ, как полноправного члена государств "высшей лиги". Россия должна стать среднестатистическим государством на уровне стран третьего мира", – считает эксперт.

По его мнению, Запад не устанет от войны. Ведь если Путин выиграет, то Запад превратится в вассала российского диктатора.

Как победить

"Победить в войне просто – нужно заставить как можно быстрее переосмыслить ситуацию наших западных партнеров. Сейчас идет переломный момент в плане осознания западных стран реалий сегодняшнего дня относительно передачи оружия. Все равно нам все (необходимое вооружение. – Ред.) дадут рано или поздно. Вслед за танками будут ракеты или самолеты. Но из-за бюрократических проволочек это происходит очень медленно", — подытожил Жданов.

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