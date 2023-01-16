Скільки ЗСУ потрібно танків для наступу: відповідь експертів

Кількості танків, які Україні пообіцяли союзники, недостатньо для прориву. Києву доведеться домагатися збільшення постачань.

Такого висновку дійшли експерти Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

За даними видання The Guardian, Лондон пообіцяв передати Києву 14 танків Challenger 2, а Польща - 14 танків Leopard. Цієї техніки, на думку фахівців, занадто мало для результативного наступу української армії.

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Експерти вважають, що для одного наступу ЗСУ потрібно близько 100 танків, але багато що залежить і від підготовки, постачання запчастин та планів України на прийдешню весну.

Водночас зазначено, що саме Leopard можуть зіграти вирішальну роль у наступі.

Повідомляється, що у країн НАТО приблизно 2300 танків Leopard 2, а ще 300 - на складах. Для передавання техніки Україні необхідно, щоб канцлер ФРН Олаф Шольц дозволив експорт. Бійцям ЗСУ може знадобитися від трьох до шести тижнів для освоєння Leopard 2.

"Проте справжнім випробуванням стане те, чи розробить Київ план ефективного використання танків у поєднанні з артилерією, щоб розчистити шлях, і піхотою, щоб захистити броньовану техніку і розчистити укріплені позиції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Німеччина наблизилася до рішення відправити Україні Leopard. Може бути, що відповідне рішення буде ухвалене вже цього тижня.

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