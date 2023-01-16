Ектор Хіменес-Браво показав, як відсвяткував день народження у компанії друзів

Відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво показав, як зустрічав свій 51-й день народження , який святкував 14 січня.

Через декілька днів після свята кухар вирішив все ж таки поділитися з шанувальниками тим, як минув цей день. У сторіз в Instagram Ектор розповів, що першою відеозв'язком його привітала мама з Колумбії.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Привітати кухара з днем народження також завітали його друг-військовий Володимир з родиною та колега Ольга Мартиновська. Вони приїхали у гості до Ектора до його будинку в Ірпені та подарували незвичні подарунки.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Так, Мартиновська подарувала колезі букет з сухоцвіту та пожартувала, що "квіти сухі, як і тіло Ектора", а також вручила йому банку томатного соку. Такий презент дуже насмішив кухара.

Окрім кумедних подарунків, друзі також подарували Ектору зелену вишиванку.

"Подивіться, який презент в мене тепер є. Подивіться, яка гарна вишиванка. Подарунок для справжнього українця", - поділився Хіменес-Браво.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Ектор подякував усім своїм друзям, близьким та шанувальникам за привітання та підтримку у таких складний час.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

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