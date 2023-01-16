Він – абсолютне та порожнє минуле: Подоляк про Медведчука

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що екснардеп та кум Путіна Віктор Медведчук – абсолютне та порожнє минуле.

Про це Подоляк написав у Twitter.

"Ніколи не читайте прострочених "книг", написаних зрадливими вчорашніми "політиками". Поставте нарешті жирнючий історичний хрест на Медведчуку. Він – абсолютне та порожнє минуле…", - наголосив радник Офісу президента.

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Зазначимо, нещодавно Медведчук написав статтю, у якій заявив, що у розв'язаній Росією війні проти України винен Захід і Росія не вважає себе ворогом Заходу. Стаття вийшла у пропагандистському виданні "Известия". Так, Медведчук звинуватив Європу та США "у небажанні миру в Україні" та заявив, що світ повинен враховувати інтереси Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 10 січня повідомив, що він позбавив громадянства чотирьох народних депутатів-зрадників - Медведчука, Деркача, Кузьміна та Козака.

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Арешт та обмін Віктора Медведчука

12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Віктора Медведчука затримали.

Після цього дружина скандального політика Оксана Марченко записала відеозвернення до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з проханням витягнути з української в'язниці свого чоловіка.

21 вересня відбувся історичний обмін полоненими – Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову". Віктора Медведчука вдалося обміняти на двісті полонених захисників України.

Правоохоронці під час обшуків у маєтках затриманого нардепа Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко виявили близько 100 картин, антикварні речі, а також мисливську гвинтівку, пістолет BUL, 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети, золоті статуетки та яйця "Фаберже".

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