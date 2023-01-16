Он – абсолютное и пустое прошлое: Подоляк о Медведчуке

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что экс-нардеп и кум Путина Виктор Медведчук – абсолютное и пустое прошлое.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

"Никогда не читайте просроченных "книг", написанных вчерашними "политиками"-предателями. Поставьте наконец жирнющий исторический крест на Медведчуке. Он – абсолютное и пустое прошлое…", — подчеркнул советник Офиса президента.

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Отметим, недавно Медведчук написал статью, в которой заявил, что в развязанной Россией войне против Украины виноват Запад и Россия не считает себя врагом Запада. Статья вышла в пропагандистском издании "Известия". Медведчук обвинил Европу и США "в нежелании мира в Украине" и заявил, что мир должен учитывать интересы России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 10 января сообщил, что он лишил гражданства четырех народных депутатов-предателей – Медведчука, Деркача, Кузьмина и Казака.

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Арест и обмен Виктора Медведчука

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Виктор Медведчук был задержан.

После этого жена скандального политика Оксана Марченко записала видеообращение к президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану с просьбой вытащить из украинской тюрьмы своего мужа.

21 сентября состоялся исторический обмен пленными – Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них воины "Азова". Виктора Медведчука удалось обменять на двести пленных защитников Украины.

Правоохранители во время обысков в имениях задержанного нардепа Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко обнаружили около 100 картин, антикварные вещи, а также охотничью винтовку, пистолет BUL, 20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты, золотые статуэтки и яйца "Фаберже".

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