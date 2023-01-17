Канада пока не готова передавать Украине танки – Трюдо

Трюдо сказал, что Канада предоставит Вооруженным силам Украины то, что позволит победить Россию

Правительство Канады всегда пытается прислушаться к запросам Украины о военной помощи для защиты страны от российских агрессоров, но пока не готово передавать танки Leopard 2.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Global News.

"Мы рассмотрим все запросы Украины, но относительно танков Leopard 2, мы еще не готовы", — сказал Трюдо.

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Также премьер-министр Канады добавил, что его страна предоставит Вооруженным силам Украины то, что позволит победить Россию.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперты Международного института стратегических исследований заявили, что количества танков, которые Украине пообещали союзники, недостаточно для прорыва. Киеву придется добиваться увеличения поставок.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в Палате общин, подтвердил поставки для помощи Украине танков Challenger 2, орудий и бронетехники.

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