Блінкен відвідає Китай на початку лютого і обговорить війну в Україні

Переговори стануть продовженням обміну думками між країнами, які розпочались в рамках саміту G20 в Індонезії

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Китай 5-6 лютого, де зустрінеться з міністром закордонних справ КНР Цінь Ганом та обговорить ряд питань, включаючи війну в Україні.

Про це повідомляє видання Politico.

У повідомленні вказується, що переговори між міністрами стануть продовженням обміну думками, які розпочались в рамках саміту G20 в Індонезії.

Раніше представник Держдепу Нед Прайс заявляв, що Блінкен буде обговорювати війну в Україні під час візиту до Китаю. Зокрема, у США сподіваються, що Пекін не надаватиме Кремлю допомогу у війні.

"Війна Росії проти України була на порядку денному задовго до її початку. Загроза російській агресії була на порядку денному до 24 лютого, коли державний секретар Блінкен розмовляв зі своїм китайським колегою", - сказав Прайс.

Нагадаємо, раніше експомічник держсекретаря США з європейських справ Весс Мітчелл пояснив, що Китай може отримати від війни в України.

Також раніше ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко висловив впевненість, що Китай за жодних обставин не надаватиме допомогу Росії.

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