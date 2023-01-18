Если бы Украина была в НАТО, Россия не напала бы — премьер Финляндии.

Россия не нападала бы на Украину, будь она членом Североатлантического альянса, именно поэтому сейчас Финляндия и Швеция собираются это сделать.

Об этом заявила глава финского правительства Санна Марин, сообщает Politico.

"Мы хотим стать членами НАТО, потому что мы не хотим, чтобы в Финляндии снова началась война", — заявила премьер-министр.

Также Марин задала вопрос, должна ли Украина стать членом НАТО. Премьер отметила, если бы Украина была членом НАТО, то в Москве не решились бы напасть на Украину.

Также Марин напомнила, что первое вторжение в Украину произошло еще в 2014 году, но тогда Запада не отреагировали решительно.

"Мы должны извлечь уроки с этого дня", — сказала Марин.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия может до конца 2023 года передать Украине от 10 до 15 отремонтированных танков Leopard 2, но при условии, что правительство ФРГ примет это решение в ближайшее время.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Польше состоялась первая личная встреча главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного со своим американским коллегой, главой Объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли.

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