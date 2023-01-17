18 января — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 18 января, в православном календаре день памяти мученика Феопемпта. Жил он в Никодимии и исповедовал христианство. Его все знали как ярого защитника Христа и борца с идолами язычества. Однажды приехал в город император Диоклетиан. Призвал он Феопемпта к себе и потребовал, чтобы тот принес жертву богам языческим. Отказался святой это сделать, за что его бросили в печь. Однако Бог сделал так, чтобы Феопемпт остался невредимым.

Царь не знал, что ему делать с мучеником, чтобы заставить поклониться идолам. Он долго морил его голодом. Прожил святой 22 дня без пищи и воды, но и тогда не умер. Призвал император к себе жреца Феона и приказал, чтобы тот дал святому отравленный хлеб. Святой съел, но остался в живых. Разозлился Диоклетиан, умертвивший Феопемпта мечом, а жреца закопал в землю живьем.

Церковный праздник 18 января – день памяти преподобной Синклитики.

Родилась праздника в Александрии в IV веке в богатой и благочестивой семье. Еще в девстве полюбила она Бога, а потому отказывала всем женихам, сватавшимся к ней. Когда умерли ее родители, раздала Сикнлитики все свое имущество бедным, а сама отправилась жить в пещере, где подвизалась, молилась и постилась.

К святой за советом и утешением приходило много девушек и жен. Сначала синклитика отказывала, потому что не хотела популярности. Затем она уступила и приняла на себя подвиг наставничества. Умерли праздники в глубокой старости. Случилось это примерно в 350 году.

Приметы 18 января

Народные приметы 18 января / Фото: Pexels

выпал снег — ждите урожайный год;

погода в этот день укажет на погоду на Масленицу;

много ярких звезд на небе – скоро ударят морозы;

сильный южный ветер на дождливое лето.

Что завтра нельзя делать

Церковь запрещает ссориться, ругаться, злословить и обманывать других. Также лучше не делать домашнюю работу и не работать физически. Девушкам запрещается заниматься рукоделием. Верующие в этот день соблюдают пост, не едят пищу животного происхождения.

Что можно делать завтра

В первой половине дня верующие идут в церковь, чтобы набрать освященную воду. Издавна считалось, что она обладает целебными свойствами, может вылечить любую болезнь. Вечером следует умыться снегом, чтобы быть здоровым весь следующий год.

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