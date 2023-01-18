Астрологический прогноз на 18 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день располагает к ссорам и конфликтам, поэтому звезды призывают к максимальной сдержанности, напоминания: поссориться всегда легче, чем помириться. Нежелательно чересчур эмоционально реагировать на чужие замечания, а также хвастаться своими достижениями – реальными и особенно мнимыми.
Символ дня: жаба.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: цвет морской волны, голубой, изумрудный.
Счастливые камни дня: аурипигмент, коралл, хризопраз.
За какую часть тела отвечает: ноги – бедра.
Болезни дня: необходимо максимально беречься от травм, поскольку переломы, ссадины и растяжения будут плохо поддаваться лечению.
Питание дня: можно садиться на диету, начинать пост и цикл лечебного голодания, а также устраивать разгрузочные дни.
Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно, правда, необходимо соблюсти одно условие: необходимо выбрать такую форму, которая принесет минимум хлопот при уходе.
Магия и мистика дня: можно изготавливать амулеты и талисманы – как защитные, так и любовные.
Сны дня: сны нынешней ночи открывают человеку глаза на его недостатки и подсказывают, как их исправить.
Табу дня: рассеянным и невнимательным людям необходимо проявлять предельную осторожность – как на улице, так и в быту.
Ангел-хранитель дня: Фаргас – помогает восстановить справедливость.
Афоризм дня: "Движение – кладовая жизни" (Плутарх).
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