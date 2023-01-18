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Астрологический прогноз на 18 января

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
47
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 18 января

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день располагает к ссорам и конфликтам, поэтому звезды призывают к максимальной сдержанности, напоминания: поссориться всегда легче, чем помириться. Нежелательно чересчур эмоционально реагировать на чужие замечания, а также хвастаться своими достижениями – реальными и особенно мнимыми. 

Символ дня: жаба. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: цвет морской волны, голубой, изумрудный. 

Счастливые камни дня: аурипигмент, коралл, хризопраз. 

За какую часть тела отвечает: ноги – бедра. 

Болезни дня: необходимо максимально беречься от травм, поскольку переломы, ссадины и растяжения будут плохо поддаваться лечению. 

Питание дня: можно садиться на диету, начинать пост и цикл лечебного голодания, а также устраивать разгрузочные дни.

Стрижка дня: стричься не только можно, но и нужно, правда, необходимо соблюсти одно условие: необходимо выбрать такую форму, которая принесет минимум хлопот при уходе. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать амулеты и талисманы – как защитные, так и любовные. 

Сны дня: сны нынешней ночи открывают человеку глаза на его недостатки и подсказывают, как их исправить. 

Табу дня: рассеянным и невнимательным людям необходимо проявлять предельную осторожность – как на улице, так и в быту. 

Ангел-хранитель дня: Фаргас – помогает восстановить справедливость. 

Афоризм дня: "Движение – кладовая жизни" (Плутарх). 

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Дата публикации
Просмотры
47
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