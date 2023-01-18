Астрологічний прогноз на 18 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприяє сваркам і конфліктам, тому зірки закликають до максимальної стриманості, нагадуючи: посваритися завжди легше, ніж помиритися. Небажано надто емоційно реагувати на чужі зауваження, а також хвалитися своїми досягненнями – реальними та особливо уявними.

Символ дня: жаба.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: колір морської хвилі, блакитний, смарагдовий.

Щасливі камені дня: аурипігмент, корал, хризопраз.

За яку частину тіла відповідає: ноги – стегна.

Хвороби дня: необхідно максимально берегтися від травм, оскільки переломи, садна та розтягнення будуть погано піддаватися лікуванню.

Харчування дня: можна сідати на дієту, розпочинати піст та цикл лікувального голодування, а також влаштовувати розвантажувальні дні.

Стрижка дня: стригтися не тільки можна, а й потрібно, щоправда, необхідно дотриматись однієї умови: необхідно вибрати таку форму, яка принесе мінімум турбот під час догляду.

Магія та містика дня: можна виготовляти амулети та талісмани – як захисні, так і любовні.

Сни дня: сни нинішньої ночі розплющують людині очі на її недоліки і підказують, як їх виправити.

Табу дня: неуважним людям необхідно виявляти граничну обережність – як на вулиці, так і в побуті.

Ангел-охоронець дня: Фаргас – допомагає відновити справедливість.

Афоризм дня: "Рух — комора життя" (Плутарх).

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