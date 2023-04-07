Валерий Меладзе тайно помогает ВСУ – РосЗМП

В России певца Валерия Меладзе подозревают в финансовой помощи ВСУ.

Как передает ряд РосЗМП, генпрокуратура РФ поручила прокуратуре Москвы проверить возможное финансирование артистом Вооруженных сил Украины, сообщают российские пропагандисты из ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

С соответствующим доносом на Меладзе выступил Виталий Бородин, который является председателем общественной организации "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией".

По словам Бородина, Меладзе "неоднократно выступал с критикой" полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, а также "произнес лозунг украинских националистов во время корпоратива в ОАЭ".

Отметим, что отмена Валерия Меладзе в России началась после того, как он во время новогоднего корпоратива в ОАЭ ответил на "Слава Украине" от поклонника — "Героям слава!". Артисту начали отменять концерты в стране-террористке.

Поддерживает ли Валерий Меладзе войну России против Украины: скандал с российским певцом в Куршевеле

Также в начале полномасштабного вторжения Валерий Меладзе записал видеообращение, в котором подчеркнул, что Путин напал на Украину: "У нас есть язык. Говорите, как есть! Путин напал на Украину! На всю Украину! Нам не нужна Россия! Нас не от кого спасать, только от России!" – говорил тогда музыкант. Однако через несколько минут Меладзе отредактировал видео, из которого исчезли все слова о путине и нападении россии на Украину.

А буквально на днях Валерий Меладзе скрылся от украинских журналистов, которые спрашивали артиста о его позиции относительно войны россии против Украины. Музыканта с женой Альбиной Джанабаевой, в компании жены российского замминистра, застали во время отдыха на французском курорте Куршевель. Украинские журналисты поинтересовались, как Меладзе отдыхается в Куршевеле, пока россия бомбит Украину. Меладзе испугался, попросил выключить камеру и принялся бежать.

Читайте также: