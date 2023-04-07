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Софія Ротару українською звернулася до своїх шанувальників

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Софія Ротару українською звернулася до своїх шанувальників

Софія Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Артистка привітала фанів зі святом.

Українська співачка Софія Ротару звернулася до своїх шанувальників у велике православне свято Благовіщення.

У сторіз в Instagram виконавиця привітала своїх шанувальників з важливим днем. Звернення Ротару написала українською, хоча до цього завжди писала усі свої публікації російською. 

"Вітаю вас зі святом Благовіщення", - написала на тлі православної ікони Софія Михайлівна. 

© instagram.com/sofiarotaru.official
Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни в Україні співачка деякий час не висловлювала свою позицію. Втім, за деякий час Ротару вийшла на зв'язок з шанувальниками та написала, що перебуває у своєму рідному селі Маршинці Чернівецької області. Зараз співака реагує на всі російські злочини в Україні у своїх соцмережах, а також займається благодійністю та збирає кошти на потреби жінок та дітей українських військовослужбовців. 

Раніше у росЗМП писали про те, що Ротару відмовилася виступати перед росіянами у Дубаї за велику суму грошей.

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Дата публікації
Перегляди
265
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