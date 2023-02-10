Польша готова принять Саакашвили на лечение – Моравецкий

По словам польского премьера, сейчас дипломатическое ведомство готовит обращение, к которому власти Грузии "должны серьезно отнестись", если хотят получить положительный ответ на свои евроинтеграционные устремления.

Польша готова принять на лечение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Такое предложение Варшава намерена направить в Тбилиси.

Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщило польское издание Onet.

"Польша инициировала, и я говорил со многими премьер-министрами на эту тему, предложения грузинскому правительству, чтобы Михеил Саакашвили, бывший президент Грузии, мог лечиться в Польше. Мы боимся, что в Грузии он может столкнуться со всем наихудшим", – сказал польский премьер.

Также читайте Суд Тбилиси отказался отпустить Саакашвили: МИД Украины разочарован решением

Польское дипломатическое ведомство готовит обращение, к которому, по словам Моравецкого, власти Грузии "должны серьезно отнестись", если хотят получить положительный ответ на свои евроинтеграционные устремления.

За что осужден Саакашвили

Напомним, в 2018 году в Грузии суд заочно признал Саакашвили виновным в "злоупотреблении служебными полномочиями" и вынес приговор в виде трех лет заключения. зАТЕМ суд признал политика виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили и вынес приговор о 6 годах тюрьмы с лишением права занимать определенные должности сроком более двух лет.

В октябре 2021 ГОДА Саакашвили задержали сразу после его возвращения в Грузию накануне местных выборов в этом государстве. Он считает себя политзаключенным и неоднократно объявлял голодовку.

По данным экспертизы, у Саакашвили обнаружили более 20 диагнозов, из которых 10 основных "несовместимы с заключением", хотя до ареста он был почти здоров.

Эксперт-токсиколог Дэвив Смит считает, что Саакашвили могли отравить тяжелыми металлами в грузинской тюрьме.

Саакашвили в критическом состоянии: его вес – 72 килограмма!

Читайте также: