Польша готова принять Саакашвили на лечение – Моравецкий

По словам польского премьера, сейчас дипломатическое ведомство готовит обращение, к которому власти Грузии "должны серьезно отнестись", если хотят получить положительный ответ на свои евроинтеграционные устремления.
Польша готова принять на лечение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Такое предложение Варшава намерена направить в Тбилиси.
Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщило польское издание Onet.
"Польша инициировала, и я говорил со многими премьер-министрами на эту тему, предложения грузинскому правительству, чтобы Михеил Саакашвили, бывший президент Грузии, мог лечиться в Польше. Мы боимся, что в Грузии он может столкнуться со всем наихудшим", – сказал польский премьер.
Польское дипломатическое ведомство готовит обращение, к которому, по словам Моравецкого, власти Грузии "должны серьезно отнестись", если хотят получить положительный ответ на свои евроинтеграционные устремления.
За что осужден Саакашвили
Напомним, в 2018 году в Грузии суд заочно признал Саакашвили виновным в "злоупотреблении служебными полномочиями" и вынес приговор в виде трех лет заключения. зАТЕМ суд признал политика виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили и вынес приговор о 6 годах тюрьмы с лишением права занимать определенные должности сроком более двух лет.
В октябре 2021 ГОДА Саакашвили задержали сразу после его возвращения в Грузию накануне местных выборов в этом государстве. Он считает себя политзаключенным и неоднократно объявлял голодовку.
По данным экспертизы, у Саакашвили обнаружили более 20 диагнозов, из которых 10 основных "несовместимы с заключением", хотя до ареста он был почти здоров.
Эксперт-токсиколог Дэвив Смит считает, что Саакашвили могли отравить тяжелыми металлами в грузинской тюрьме.
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