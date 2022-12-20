Украина готова принять Саакашвили и обеспечить ему должное лечение – Подоляк

Невозможно смотреть, как историю Грузии и ее президента убивают на глазах цивилизованного мира, отметил Михаил Подоляк.

Украина готова принять заключенного бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, обеспечить ему безопасность и надлежащее лечение.

Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

По словам Подоляка, невозможно "смотреть в прямом эфире, как умирает человек, которого знаешь".

"Невозможно смотреть, как историю Грузии и ее президента убивают на глазах у цивилизованного мира. Украина готова принять Саакашвили, гарантировать ему безопасность и надлежащее лечение. Грузия, сделай правильный выбор", — отметил советник руководителя Офиса президента.

Напомним, эксперты обнаружили в Саакашвили 20 диагнозов : половина из них несовместима с заключением.

Арест Саакашвили и его вероятное отравление

Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили задержали 1 октября 2021 грузинские правоохранители. До этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил экспрезидента, что по возвращении он попадет в тюрьму. Поскольку в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил его к трем годам заключения за превышение служебных полномочий в должности главы государства.

28 ноября адвокат Саакашвили рассказал, что состояние находящегося в тюрьме политика резко ухудшилось. В его организме обнаружили якобы следы смертельного яда.

Михаилу Саакашвили 54: история одиозного политика-авантюриста

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