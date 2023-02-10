Польща готова прийняти Саакашвілі на лікування – Моравецький

За словами польського прем'єра, зараз дипломатичне відомство готує звернення, до якого влада Грузії "повинна серйозно поставитися", якщо хоче отримати позитивну відповідь на свої євроінтеграційні устремління.

Польща готова прийняти на лікування колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Таку пропозицію Варшава планує направити у Тбілісі.

Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, повідомило польське видання Onet.

"Польща ініціювала, і я говорив з багатьма прем'єр-міністрами на цю тему, пропозиції грузинському уряду, щоб Міхеіл Саакашвілі, колишній президент Грузії, міг лікуватися у Польщі. Ми боїмося, що в Грузії він може зіткнутися з усім найгіршим", – сказав польський прем'єр.

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Наразі польське дипломатичне відомство готує звернення, до якого, за словами Моравецького, влада Грузії "повинна серйозно поставитися", якщо хоче отримати позитивну відповідь на свої євроінтеграційні устремління.

За що засуджений Саакашвілі

Нагадаємо, 2018 року у Грузії суд заочно визнав Саакашвілі винним у "зловживанні службовими повноваженнями" і виніс вирок у вигляді трьох років ув’язнення. Згодом суд визнав політика винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі та виніс вирок про 6 років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади на строк понад два роки.

У жовтні 2021 року Саакашвілі затримали одразу після його повернення до Грузії напередодні місцевих виборів у цій державі. Він вважає себе політв’язнем та неодноразово оголошував голодування.

За даними експертизи, у Саакашвілі виявили понад 20 діагнозів, з яких 10 основних "несумісні з ув’язненням", хоча до арешту він був майже здоровим.

Експерт-токсиколог Девів Сміт вважає, що Саакашвілі могли отруїти важкими металами у грузинській в'язниці.

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