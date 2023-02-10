Сили ППО над Дніпропетровщиною збили 9 російських ракет

Про влучання не повідомляється.
Над Дніпропетровською областю сили ППО 10 лютого збили 9 російських крилатих ракет.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"9 крилатих ракет збито над Дніпропетровщиною", – йдеться в короткій заяві.
Нагадаємо, Росія 10 лютого влаштувала черговий масований ракетний обстріл України. Вибухи пролунали і в Кривому Розі на Дніпропетровщині.
Згодом очільник Криворізької МВА Олександр Вілкул повідомив, що під час масованого обстрілу України 10 лютого у Криворізькому районі сили ППО збили 4 ворожі ракети.
Додамо, що загалом РФ цього дня випустила по Україні 71 крилату ракету, з них 61 була збита силами ППО. Однак є влучання по об’єктах енергетики у шести областях.
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