Сили ППО над Дніпропетровщиною збили 9 російських ракет

Про влучання не повідомляється.

Над Дніпропетровською областю сили ППО 10 лютого збили 9 російських крилатих ракет.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"9 крилатих ракет збито над Дніпропетровщиною", – йдеться в короткій заяві.

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Нагадаємо, Росія 10 лютого влаштувала черговий масований ракетний обстріл України. Вибухи пролунали і в Кривому Розі на Дніпропетровщині.

Згодом очільник Криворізької МВА Олександр Вілкул повідомив, що під час масованого обстрілу України 10 лютого у Криворізькому районі сили ППО збили 4 ворожі ракети.

Додамо, що загалом РФ цього дня випустила по Україні 71 крилату ракету, з них 61 була збита силами ППО. Однак є влучання по об’єктах енергетики у шести областях.

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